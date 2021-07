El govern espanyol i els sindicats tanquen l'acord per fer fixos 300.000 interins

El govern espanyol i els sindicats han tancat aquest dilluns a la tarda l'pel qual 300.000 places ocupades per interins hauran de sortir a concurs abans del 31 de desembre del 2024.El procés, i que no s'hagin inclòs en processos d'estabilització d'ocupació pública el 2017 i el 2018.L'acord inclou que a lesque es convoquin comptarà amb un 40% de la puntuació l'experiència en el cos, escala o categoria ocupat pels treballadors públics interins. També es crea una, amb un màxim de 12 mensualitats, per als interins que no superin l'oposició.A més, es reformarà la normativa d'ocupació pública per determinar que només es podrà nomenar un interí per una plaça estructural per raons d'urgència quan no es pugui cobrir amb un funcionari de carrera, i en cap cas el contracte podrà durar més de tres anys.

