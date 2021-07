Israel rebaixa l'eficàcia de la vacuna de Pfizer contra la variant Delta

Altres notícies que et poden interessar

Elha detectat que laté un 30% menys d'de la que té contra la resta de soques, segons publica Financial Times. En concret, les dades recopilades situen en unel nivell de protecció del fàrmac, per sota del 94% que recullen els estudis publicats sobre el fàrmac fins ara.Una menor efectivitat de les vacunes contra la nova soca del virus podria estar darrere de l'augment de casos a Israel, un dels estats amb més població vacunada i que des que va aixecar les restriccions contra la Covid-19 fa un mes ha notificat un increment de casos.Un altre estudi de l'va situar en unel grau d'de les vacunes de Pfizer i AstraZeneca contra la variant Delta, tretze punts per sota del nivell de protecció contra la variant alfa, la que predominava fins a l'extensió de la nova soca.

