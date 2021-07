Salut canvia el protocol de seguiment i proves de Covid

Altres notícies que et poden interessar

Dit i fet. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha anunciat aquest matí en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio que el departament estava treballant en lasobrei les proves per detectar la Covid. I aquesta tarda n'hem conegut més detalls: als contactes estrets vacunats amb pauta completa. Ja s'havia establert que no calia que fessin quarantena.L'objectiu del nou protocol és. En una onada de contagis que afecta especialment la gent jove, els hospitals i les UCI mantenen nivells estables de pacients, mentreprovocada per la detecció de casos i el seu seguiment.A més,, de forma que només se'n faran el primer dia de la quarantena. S'eliminen, per tant, les del dia 7 i el dia 10. D'aquesta forma, es reduiran les proves PCR i també les trucades a realitzar. Sí que, però s'utilitzarà la versió simplificada de l'enquesta per reduir el temps de cada trucada.Als casos simptomàtics correctament vacunats i als sospitosos de reinfecció se'ls farà PCR i seqüenciació per estudiar la variant. Es podrà valorar també la realització dea persones asimptomàtiques (per ingressos, realització de proves invasives o preoperatoris) o en centres amb elevada vulnerabilitat o possibilitat de contagi, però en els dos casos s'exclourà les persones asimptomàtiques correctament vacunades.D'altra banda, el protocol recomana laals grups més vulnerables, especialment a lavacunada només amb una dosi de la vacuna. Pel que fa a les residències, en els treballadors no vacunats es mantindran els cribratges periòdics mitjançant autopresa de mostres per a la realització de PCR o TA.En el capítol dels professionals sanitaris i sociosanitaris, es podran reincorporar a la feina després dels 10 dies amb la realització d'una prova de diagnòstic que indiqui absència de transmissibilitat, ja sigui una PCR negativa o bé que, tot i ser positiva, es valori com a infecció passada.Davant del repunt de casos, Cabezas ha assenyalat queperquè és "impossible", per bé que "ho recomanem de manera insistent".Sobre el procés de vacunació, la secretària de Salut Pública ha avisat queles properes setmanes perquè Pfizer havia avançat dosis l'últim mes. Amb tot, ha celebrat haver batut el rècord de vacunacions en un cap de setmana i ha assegurat que"abans que comenci el curs".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor