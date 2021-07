Ciutadans celebra els 15 anys sense saber si arribarà a la majoria d'edat

Ara, més "liberals"

Un canvi de nom?

Els dies 8 i 9 de juliol del 2006 es va celebrar el congrés fundacional de, el partit unionista que va sacsejar la política catalana i, després del 2015, també l'espanyola. D'això es compleixeni la formació d'ho celebrarà amb diversos actes. Aquest dissabte tindrà lloc a Barcelona una taula rodona la qual hi participaran Arrimadas, el dirigent a Catalunya, l'eurodiputati alguns dels fundadors.La festa d'aniversari té lloc just quan el partit travessa la sevamés greu, gairebé existencial. L'patida en el darrer cicle electoral ha deixat un partit taronja fregant la. Per això, des del nucli dirigent es vol intentar una. La cúpula de Ciutadans s'aplegarà a Barcelona amb Arrimadas i la secretària general,, al capdavant.L'acte que s'està preparant per al dissabte girarà entorn del passat, el present i el futur del partit. Buscant, potser, trobar-se amb lesd'un projecte polític que va néixer a Catalunya com un moviment reactiu contra l'hegemonia ideològica i cultural del catalanisme. Un record als orígens marcats per la crida d'un nucli d'intel·lectuals i gent de la faràndula (, Albert Boadella,, entre d'altres) per crear un nou partit. En bona part, Cs neix de la decepció que sent un sectorque es vol ubicar a l'esquerra davant l'aposta depel tripartit i un nou projecte estatutari.S'ha convidat els qui van tenir un paper important en la fundació del partit. A qui tothom voldria veure és a, elegit en el congrés fundacional del 2006 com a líder de la formació. Rivera, cap indiscutible de Ciutadans fins a la seva retirada del primer pla el desembre del 2019 , després d'uns resultats electorals pèssims, ha estatper Carlos Carrizosa. Però de moment no ha respost i són pocs els qui confien en la seva presència.Ciutadans va experimentar un ascens continuat, primer lent, després accelerat. L'any 2006, va elegiral Parlament, un resultat que es confirma el 2010. L'any 2012, ja es dona un salt sensible en recollir nou actes. En ple procés sobiranista, Ciutadans es menja un sector de votants del PSC i es fa amb, la qual cosa suposa un realineament de forces en la política catalana. El mateix any dona el salt al Congrés, amb 40 escons. Serà a Catalunya on tocarà la, ambel desembre del 2017 i una victòria davant de Junts i d'ERC.Les enquestes també somriuran Rivera a Espanya, esdevingut com aquell líder d'unpel qual sospiraven sectors de l'empresariat. Però l'èxit va encegar un Rivera cada cop més divinitzat i obcecat en esdevenir el cabdill de la. El procés català va contribuir a radicalitzar encara més Ciutadans, que va entrar en una espiral de populisme desfermat. La suposada aposta centrista idel partit va quedar soterrada. En les dues eleccions del 2019, Cs passa de 57 a 10 escons. S'entrava en una crisi profunda, que les darreres eleccions catalanes -però també les de Galícia, Euskadi i Madrid - han corroborat.La setmana vinent, Ciutadans ha convocat a Madrid unaque vol ser molt ideològica. Per respondre a la crisi del partit, la direcció ha apostat per subratllar l'adscripció liberal de la formació, que pertany a l', l'agrupació de formacions d'aquest tipus a la UE. Una etiqueta aquesta que ha conviscut amb una línia d'actuació radical contra tot allò que respiri conciliació en el tema de Catalunya. Això malgrat els intents d'Arrimadas, després de la sortida de Rivera, de buscar un espai més centrat (que es va evidenciar en un to baix d'oposició durant bona part de la).Finalment, però, Ciutadans ha tornat a Colón , concentrant-se amb l'més tronat per atacarsense matisos i, més recentment, escometre contra els indults. Dins d'aquestes ziga-zagues s'inscriu ara la convenció dels dies 17 i 18, en què Arrimadas vol lluir. Diversos dirigents de la liberal ALDE seran a Madrid. Ciutadans vol recordar que els seus eurodiputats formen part del grup liberal, que sol ocupar unentre els socialistes i el Partit Popular Europeu.Aquests dies s'ha especulat amb la possibilitat d'undel partit. Ara per ara, aquesta opció sembla estar gairebé descartada. Però sí que podria haver algun afegitó al nom del partit, sobretot per destacar l'adscripció liberal del partit. Una marca que es digués Ciutadans-troba partidaris dins de la direcció.L'acte de dissabte tindrà, segons fonts del partit, una. Una retrobada amb un punt deper un partit que es va veure sorprès pel seu propi èxit i que, després de complir 15 anys, no té gens clar si tindrà temps de fer-se gran.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor