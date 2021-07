El Govern garantirà la «tutela» jurídica dels encausats davant del Tribunal de Comptes

La consellera de la Presidència,, ha exposat que elgarantirà el dret ade la Generalitat en la causa delcontra l'acció exterior de l'executiu català de 2011 a 2017. La representant d'ERC també ha explicat que l'executiu dees basarà en elper defensar els encausats.En una roda de premsa posterior a la trobada d'Aragonès amb elen el marc de la ronda de contactes amb tots els partits, la consellera ha afirmat que aquesta defensa està justificada per un marc legal "espanyol" com és l', que planteja que "un servidor públic ha de ser defensat per l'administració".Vilagrà no ha volgut concretar la proposta definitiva de la Generalitat, però ha assegurat que el Govern hi treballai que s'anunciarà en els. "Els servidors públics tindran el suport que cal per defensar la seva", ha confirmat. A més, ha reiterat que els encausats "fons públics".La principal incògnita és si, més enllà de la via judicial, la Generalitat està disposada aque requereix el Tribunal de Comptes. Precisament Junts, a través d', ha demanat aquest dilluns queque demana l'òrgan fiscalitzador. Al seu torn, ERC, per via de, ha demanat reactivar la Caixa de Solidaritat per abonar aquestes quantitats.

