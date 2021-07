Desacord entre Ajuntament i Govern pel futur de la comissaria de la Via Laietana

Desacord entre el Govern i l'Ajuntament de Barcelona en relació als. Aquest dilluns la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha proposat que es converteixi en la. Una proposta que ha rebut l'oposició del govern municipal. El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa,. "Per molt que sigui el Memorial", ha dit el regidor.El 2017 el Congrés dels Diputats va aprovar una proposició no de llei d'ERC per convertir la prefectura en un espai de memòria democràtica, però el govern espanyol ha rebutjat executar el compromís. A l'abrilperquè no vol "privar la societat catalana" de la possibilitat que les forces de seguretat "operin en les infraestructures adequades".Avui Ciuró ha revifat el debat amb la proposta perquè l'edifici aculli la seu del Memorial Democràtic. “Com a societat,que es pot fer en qualitat democràtica perquè són un veritable mur de contenció d’aquelles accions i opinions que encara avui banalitzen i blanquegen el feixisme”, ha afirmat la consellera.Ciuró ha defensat que la seu del Memorial estigui en un. La nova ubicació contribuiria, segons la consellera, a constituir un “referent a fer pedagogia de valors democràtics ja que només la transmissió intergeneracional assegurarà que preservem la memòria d’aquests valors democràtics a la nostra societat”.Rabassa ha estat l'encarregat de respondre per part de l'Ajuntament. El regidor defensa que ha de ser "un espai de reparació, difusió, investigació de la repressió franquista i de la tortura". A més, recorda que la regidoria de Memòria Democràtica de l'Ajuntament ja ha treballat una proposta amb les entitats memorials de la ciutat

