La cantant, ballarina, actriu i presentadoraIcona de la televisió italiana, va construir bona part de la seva carrera artística al voltant de la música i els programes de la RAI, la cadena pública d'Itàlia. Nascuda el 1943 a Bolonya, va ser tot un símbol de la llibertat gràcies a les seves cançons, triomfadores a les discoteques de tot el planeta, comPresentadora de programes icònics dels anys 70 i 80 a Itàlia, diversos dels shows es van emetreA l'estat espanyol també va ser l'encarregada de presentar espais durant anys, com el programa, tot un èxit de 1992 a 1994. A la cadena pública catalana va arribar el 1988 amb el programa. La seva discografia recull una vintena d'àlbums, la majoria de gran èxit a tot Europa, sobretot a Espanya i Itàlia.Carrà va trencar tots els estereotips possibles de la masculinització de les artistes en el món de l'espectacle. No s'amagava de les seves opinions: ni sobre la sexualitat, ni de la indústria de la televisió ni sobre les seves afinitats polítiques. "Jo sempre voto comunista", va confessar en una entrevista a la revista Interviú el 1977. Va ser la primera artista que va ensenyar el melic a la televisió italiana, molt conservadora i marcada de prop per l'església catòlica. La seva mítica cançó Tuca Tuca va arribar a escandalitzar el Vaticà, que va iniciar una campanya de desprestigi.

