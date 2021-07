Ernest Codina torna a RAC105 i conduirà el matinal

OFICIAL! I•lusió i repte brutals. 30 d’agost, 6 del matí, @rac105 🏠. Ens retrobem per matinar juntes. #MatinaCodina https://t.co/wflCWmxGi5 — Ernest Codina (@ernestcodina) July 5, 2021

L'emissora musical del Grup Godó,de cara a la temporada 2021-22 idesprés de dues temporades. Serà l'encarregat de conduir elamb el repte de superar el rècord de 102.000 oients que va deixar el juliol del 2019 quan va acabar Fricandó matiner.El presentador ha comunicat a través del seu canal de Twitter que el programa s'estrenarà eli s'ha mostrat. "El repte és molt potent. Vaig estar poc temps a RAC105, però m'agrada molt el to i sento els colors", explica Codina a RAC1. Tot i que ara per ara han transcendit poques coses del nou projecte, una de les principals és que hi haurài el conductor pretén queCodinaa RAC105de passar per l'i també tindrà la responsabilitat de. Les seves tasques aniran "des de la coordinació musical a la creativitat estètica de l'emissora, passant per la possibilitat d'estudiar nous programes per a la graella".

