Els bancs que cobren més comissions i els que menys

Elsón els bancs que més han encarit les comissions entre 2020 i 2021. Així ho recull el segon baròmetre de comissions bancàries elaborat per l'Associació d'Usuaris Financers (Asufin), que ha consultat les dades de les 13 principals entitats bancàries.Els bancs cobren de mitjana 110 euros a l'any per manteniment del compte i 30,16 euros per la targeta de dèbit, de manera que, segons aquest estudi. Aquestes són les quanties per banc.El que més ha encarit els preus. Ha augmentat en 94 euros les comissions, dels 144 euros als 240 euros anuals.: Ha reduït de 200 a 120 euros anuals la comissió dels clients no vinculats, però ha creat una comissió trimestral de 15 euros als clients vinculats.. Ha introduït comissions de manteniment d'entre 45 i 120 euros anuals pel manteniment del compte. Per les targetes fa pagar 28 euros, pels 35 de l'any anterior.Ha incrementat les comissions de 72 a 120 euros, un increment de 48 euros.Els seus usuaris paguen de mitjana 100 euros a l'any, 40 euros més que un any abans.Fa un any cobrava 48 euros a l'any als clients no vinculats -sense nòmina domiciliada i altres productes com ara targetes. Ara, després de l'absorció de Bankia, els cobra 60 euros. Quant a les targetes, 36 euros anuals en lloc dels 28 del 2020., segons el baròmetre, és. Aquesta entitat fa pagar 50 euros anuals per mantenir el compte i 28 pel manteniment de la targeta de dèbit.

