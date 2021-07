El Govern prepara restriccions per frenar l'expansió de la Covid

Altres notícies que et poden interessar

El Govern està treballant en noves restriccions per frenar l'augment de contagis deHo ha revelat al Planta Baixa de TV3 la consellera de Presidència,, que ha detallat que es tracta de mesures "quirúrgiques" i "concretes" i que volen treballar "amb els sectors afectats", tot i que no les ha concretat. ", però n'estem parlant aquests dies", ha afirmat. Les restriccions actuals seguiran vigents fins aquest diumenge. Si es produeix algun canvi, doncs, s'anunciarà durant aquesta setmana.El coronavirus s'està propagant sobretot entre els joves, que són el segment de la població menys vacunat, i la consellera ha recordat que "" pel fet de no haver rebut el vaccí o només una de les dosis. "Serem quirúrgics a l'hora de definir quines mesures cal prendre, peròper la situació actual perquè són uns nivells de contagi molt alts que òbviament hem de tallar", ha afegit.Sobre l'anunci de noves restriccions, Vilagrà ha volgut deixar clar que "no em pertoca a mi fer-ho" i que "hi ha un procediment i". En tot cas, ha explicat que "òbviament n'estem parlant aquests dies i per tant de ben segur que hi haurà elements que caldrà treballar". ", però parlant amb els sectors", ha sentenciat.Aquest mateix dilluns, el conseller de Salut,ha alertat que la situació a la primària és "complicadíssima" per l'alta afluència de gent amb símptomes lleus. En una visita a Can Ruti, ha insistit en recordar que "la pandèmia no s'ha acabat" si bé hi ha una "baixa sensació de risc". Així, ha demanata la ciutadania per seguir les normes de protecció i prevenció.

