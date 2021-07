La trobada presencial entrei Oriol Junqueras d'aquest dimecres, avançada per NacióDigital , tindrà un component "molt personal" i es convertirà en un punt de partida per més reunions com aquesta. Així ho han indicat tant Elsa Artadi, portaveu de Junts, com Marta Vilalta, portaveu d'ERC, en les rodes de premsa posteriors a les executives d'aquest dilluns. A la cimera, la primera presencial des de la tardor del 2017, també hi seranEl president d', plantejava dijous de la setmana passada dijous que la instantània de Puigdemont i Junqueras es pogués produir en el marc del 60è aniversari de l'entitat, a la Catalunya Nord . La iniciativa de Cuixart pretenia que el paraigua d'Òmnium fes d'a definir data i lloc per a una primera reunió presencial un cop els presos polítics es troben en llibertat. Finalment, però,, de la qual encara se'n tancaven divendres els serrells.Després de la concessió dels indults, ja s'han produït dos viatges dels dirigents empresonats a Ginebra i Waterloo, per visitar companys que són a l'exili. Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva i Dolors Bassa van ser aquest dijous a Ginebra per tornar a parlar en persona amb Marta Rovira, secretària general d'ERC, que resideix a Suïssa des del 2018. Estava previst que els condemnats de Junts es veiessin amb Rovira aquest mateix dimarts, però qüestions d'agenda de Rovira ho han impedit.Al seu torn, els presos indultats de Junts -Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn- van visitar divendres passat Puigdemont i la resta d'exiliats de la seva formació que estan instal·lats a Bèlgica des de la tardor del 2017. Van ser a Waterloo, com així van anunciar que farien un cop recuperessin la llibertat.

