Canvi de tendència radical de ladurant les darreres setmanes, i especialment accentuada durant els darrers dies. L'aixecament de bona part de les restriccions i la presència creixent de la variant Delta han tingut un impacte molt notable que l'avenç en la vacunació per ara només ha pogut atenuar. El que va començar sent una onada centrada sobretot enja afecta pràcticament tot el país, amb tan solsClicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució setmanal, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals, vacunes subministrades i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 25 de juny i l'1 de juliol. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Aquesta onada, però, no té res a veure amb totes les anteriors, ja que afecta sobretot a la, fins al punt que a un de cada 100 catalans d'entre 15 i 29 anys els han detectat la Covid l'última setmana . Així no treu que el risc de rebrot fregui els 1.000 punts, lase situï en quasi 3 i el nombre dehagi passat de 4.559 a 21.658. Aquests nous casos ja impacten als, on ara hi ha 544 pacients Covid (80 més que fa una setmana), però no a les(amb 131 crítics, 10 menys que fa dilluns passat) ni en(tan sols 7 per coronavirus la darrera setmana).En tot cas, cal tenir en compte que el risc de rebrot i la Rt són indicadors que aquests diesperquè, en el període de càlcul, inclouen un festiu (Sant Joan), un dia en què habitualment es detecten menys positius que es desplacen als dies posteriors i això en distorsiona el resultat. La dada, però, seria igualment molt elevada sense aquest efecte. Com es pot comprovar en el primer mapa, el mapa del país s'ha tenyit de vermell intens i només dues comarques no tenen risc elevat de rebrot i 3Les úniques que es troben encara per sota dels 100 punts que marquen el risc alt són l'(24 punts) i l'(74), mentre que l'(131) és l'altra que encara se situa per sota dels 200 punts. A l'altre cantó de la balança hi ha 12 comarques per sobre dels 1.000 punts, amb el(2.937) fregant els 3.000. Per darrere, es troben la(2.685), l'(2.094) i la(1.746).És preocupant també que les comarques més poblades es troben en la franja alta de risc de rebrot, superant en tots els casos els 1.000 punts, tant al(1.292) com al(1.066), el(1.019) i el(1.137). El Barcelonès és també la cinquena comarca on més ha crescut la incidència setmanal, amb 287,7 casos més per 100.000 habitants que en l'anterior setmana. Per sota, de nou, del Solsonès (+590,9), la Conca de Barberà (+513,6), la Cerdanya (+397,4) i l'Alt Urgell (388).No hi ha ni una sola comarca que redueixi ràtio de contagis respecte l'anterior setmana, per bé que aquelles on s'incrementen menys són a l'Urgell (+37,5), el(+51,3), l'Aran (+52,3), l'Alta Ribagorça (+55,5), la(+56,3) i el(+58). A nivell de, com es pot comprovar al mapa inferior, la de Barcelona ciutat és la que incrementa més la incidència i acapara un terç dels contagis totals, per davant de les metropolitanes nord i sud, mentre que la de Lleida i la de les Terres de l'Ebre són les que aguanten millor l'envestida de la nova onada.Aquests increments tan notables de la incidència durant l'última setmana consolidada -entre el 25 de juny i l'1 de juliol- han fet variar molt la fotografia relativa a la ràtio de contagis respecte la d'una setmana abans. Llavors, només una sola comarca superava els 100 positius detectats per 100.000 habitants en set dies, mentre que ara tan sols vuit es mantenen per sota d'aquest llindar i 34 ja estan per sobre. D'aquestes, 16 se situen ja per damunt delsEn el cas del Solsonès, ha assolit fins i tot la ràtio de 755,5 casos, força per damunt de la Conca de Barberà (549,2), l'Alt Urgell (423,7), la Cerdanya (408,6) i el Barcelonès (366,7). Les incidències més baixes es troben a l'Urgell (53,5) i l'Alta Ribagorça (55,5) -en aquest cas, en termes absoluts només s'han detectat dos positius l'última setmana-, just per sota de l'Aran (62,8), la Ribera d'Ebre (65,6), el Montsià (70,4) i el Segrià (72,3). Elés molt similar a l'anterior d'evolució de contagis.És encara pitjor la situació a les, ja que no hi ha cap municipi de més de 20.000 habitants que no tingui risc alt de rebrot i fins i tot el que en té menys frega els 200 punts. Es tracta de(198), malgrat que la setmana passada hi havia 14 de les 66 ciutats sense risc alt. A la franja baixa hi ha també(238),(249) i(311), mentre que fins a 20 municipis d'aquesta mida superen els 1.000 punts, especialment(4.121) i(3.596), per damunt de(2.088) i(1.982).Es tracta també de les ciutats que més incrementen la incidència durant l'última setmana, amb Vilassar de Mar (872,2 positius per 100.000 habitants més) i Sitges (+718,2) al capdavant, aquest cop amb Molins de Rei (+407) per sobre de Sant Cugat del Vallès (+385,8),(+350,2) i Barcelona (+324,2). No hi ha ni un sol municipi d'aquesta mida que redueixi els contagis, però on creix menys la ràtio és a Valls (+31,3), Figueres (+37,6),(+40,3) i Amposta (+54,7).

