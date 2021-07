ERC recorda a la CUP que l'època del peix al cove «ja s'ha superat»

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC,, ha recordat aquest dilluns a laque "l'època del peix al cove ja s'ha superat", afirmant que ara hi ha un Govern republicà que aposta per "l'i l'"., cap de files de la CUP al Parlament, havia acusat al president de la Generalitat,, de voler en les negociacions amb l'Estat.La diputada republicana ha explicat que l'acord amb els cupaires "dona marge" a la taula de diàleg i no descarta "cap via democràtica" per aconseguir la resolució del conflicte amb l'Estat. Per això, demana laper establir una estratègia conjunta que defensi "elsde país". Precisament sobre aquesta taula, Vilalta no ha explicat qui l'integrarà i ha defensat que "l'important" és saberVilalta també ha parlat sobre la trobada avançada per NacióDigital entre l'expresidenti l'exvicepresidentaquest dimecres a Waterloo, emmarcant-la en el, ja que és la primera vegada que es reuneixen presencialment des de l'octubre del 2017. La dirigent republicana ha celebrat que "és", però ha lamentat que no es pugui produir a Catalunya: "Ens recorda el context de repressió en el qual vivim".Sobre la causa del Tribunal de Comptes , la dirigent republicana ha denunciat la "persecució econòmica i obsessiva" contra l'independentisme i creu que elha de defensar la legalitat d'una acció exterior "recollida a l'". Pel que fa a la resposta de l'executiu d'Aragonès, Vilalta ha exposat que "s'està treballant" per acompanyar als afectats i que això s'explicarà "ben aviat". En aquest sentit, la portaveu d'ERC ha demanat reprendre laper demostrar que "ningú es queda sol".Vilalta ha aprofitat la roda de premsa per celebrar el retrobament dels presos d'ERC amb la secretaria general del partit, Marta Rovira , exiliada ades del 2018, i també amb l'exdiputada de la CUP,. En el marc de la internacionalització del conflicte, aquest dimartsseran a Estrasburg per "denunciar la repressió" i evidenciar que "la solució global per acabar amb la causa general contra l'independentisme és l'amnistia i l'autodeterminació".

