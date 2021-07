El PSC insisteix en la taula de partits a Catalunya

Elha denunciat "" de l'independentisme, que "no està disposat a fer política a Catalunya". Ho ha assegurat, en la compareixença posterior a l'executiva socialista celebrada aquest dilluns. "Fins ara, qui se l'ha jugat és només el govern espanyol", ha afirmat, criticant que "el presidentno vulgui convocar la taula de partits a Catalunya". "No es pot reivindicar el diàleg amb l'Estat i no practicar-lo a Catalunya", ha assenyalat.Granados ha subratllat que fins ara "l'únic gest del'ha fet el govern socialista" amb la decisió d'atorgar els indults parcials" i ha preguntat a què està disposat. Com ha fet repetidament Salvador Illa, Granados li ha reclamat a Aragonès que "convoqui a les" i que deixi a banda "el mantra sobre amnistia i autodeterminació ". "Sembla que Aragonès només estigui disposat a fer unel proper setembre", ha assegurat Eva Granados. La dirigent socialista fins i tot ha elogiat "el" perquè "ell va tenir la valentia de fer-ho, creant un espai de diàleg al Parlament".Granados es referia així a la proposta feta pel PSC el 2018 que va ser acceptada pel bloc sobiranista. Arran d'això, el president Torra va convocar una taula amb les forces polítiques catalanes , que va concloure sense acord.El PSC també ha subratllat el "absolut" delamben el tema dels indults, després del comitè federal celebrat aquest cap de setmana. El màxim òrgan entre congressos va manifestar el seu suport total al govern espanyol en aquest aspecte. Unque ha estat també el tret de sortida per al congrés que celebrarà el PSOE a València l'octubre vinent.Sobre el, Granados ha manifestat que "cal deixar-lo actuar" i ha expressat que elshan de tenir "totes les garanties", però "si hi ha diners que s'han gastat malament, potser s'hauran de tornar". Respecte la posibilitat que la Generalitat pot avalar els diners requerits als investigats, ha dit que "la Generalitat deu ser conscient del risc d'incórrer ensegons com s'avali amb".Granados ha fet una referència a la, assenyalant el "repunt de contagis", que exigeix "ser". Ha explicat que han demanat al conseller Josep Maria Argimon una reunió per conèixer tota la informació de què disposa el Govern.

