Mediapro prepara una sèrie sobre la monarquia espanyola a l'estil «The Crown»

El repartiment principal de la tercera temporada de «The Crown» Foto: Netflix

La relació amb, les amants com, la seva figura durant el cop d'estat del 23-F o el paper de les desenes de persones del seu entorn durant 39 anys de regnat. El País avança queprepara una sèrie sobreque explicarà totes aquestes qüestions i moltes altres més, en una producció que estarà dirigida pel director(conegut per sèries com) i estarà basada, en part, en el llibre de. Olivares i Javier Pons, director de, preparen la que seria la primera ficció que tractaria sense embuts diverses polèmiques de la vida del monarca espanyol "plena de moments berlanguians".La sèrie, que també estarà produïda per Globomedia, comptarà amb tres temporades que explicaran el regnat complet de Joan Carles I però, en paraules dels seus creadors, no se centrarà exclusivament en la figura del monarca., de bracet del dictador Franco que volia tornar a asseure un Borbó al tron d'Espanya. Figures com Joan de Borbó, el seu tiet Jaume de Borbó o el germà del rei, Alfons, mort d'un tret accidental, o el matrimoni amb Sofia formaran part de la trama.Cada acte estarà format per 10 o 12 capítols, encara sense determinar. La segona etapa de la sèrie explicarà l'auge de la popularitat del monarca, que va desenvolupar el seu rol públic en una espècie de campechanismo que va esdevenir el seu segell personal. Seguirà el recorregut de l'època més brillant del regnat de Joan Carles, la transició política que es va viure a Espanya i l'entorn del rei que va condicionar tant la seva presa de decisions:-que gaudirà d'un episodi sobre la seva història-. El 23-F també estarà present a la sèrie El Rei.La tercera temporada, segons han explicat els creadors a El País, queda molt més enlaire perquè la història final del joancarlisme "encara s'està escrivint als diaris". Els papers del seu fill, actual monarcapot ser un dels esculls més difícils per a la sèrie. Mai abans una ficció sobre el monarca espanyol havia abordat els episodis personals més polèmics de la seva vida, ni tan sols com a lloança. És per això mateix que les similituds amb la sèrie desón evidents.A diferència de la producció que gira al voltant, aquesta sèrie espanyola no es vol centrar exclusivament en Joan Carles I. La intenció d'Olivares i els guionistes és explicar un conjunt d'històries que giren al voltant de la institució reial espanyola en els últims 50-60 anys a través de personatges, moments i episodis notoris que tenen com a punt en comú el rei emèrit.El to i el rigor històric seran una de les senyes d'identitat, un fet diferencial amb The Crown, que ha rebut diverses crítiques -també per part de la Casa Reial britànica-, com la mort de la princesa Diana o diverses converses de la Reina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor