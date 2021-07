150 personalitats reclamen invertir l'1% del pressupost d'Educació en recerca

Un manifest signat per 150 personalitats vinculades al món educatiu i acadèmic demana invertir l'1% del pressupost del Departament d'Educació en la recerca. La xifra actual és del 0,27%, i per tant, la demanda de l'1% gairebé quadruplicaria la inversió actual. Es tracta d'una de les 16 mesures reflectides en el manifest "Apostem per la recerca per millor l'educació del país", presentat aquest dilluns al Recinte Modernista de Sant Pau, a Barcelona.



El document, segons ha explicat Núria Comas, una de les veus coordinants del projecte, sorgeix de constatar que "s'aprofita poc la recerca i les evidències científiques en l'educació". "Constatem i demanem al Govern i al Parlament que cal prendre mesures per connectar la recerca i l'educació", ha explicat. Comas també ha exposat que l'enumeració d'aquestes mesures sorgeix de fer una anàlisi de com s'aprofita "el talent i la investigació" a la resta del món.

Per Comas, calen "introduir mecanismes" per assegurar que la recerca "respon alsdel país". Això, explica, s'ha de fer invertint econòmicament, però també facilitant l'. En aquest sentit s'ha expressat també, sociòleg de la(UAB), denunciant que "no hi ha panels educatius públics ni bases de dades actualitzades sobre el rendiment dels alumnes". A més, segons Bonal, hi ha un accés restringit a l'accés dels investigadors a les dades, que va "en contra de la política d'Open Data que promulguen les institucions europees".Al seu torn,, secretari executiu de l'(ACUP), ha exposat que la proposta és un "pla de legislatura a quatre anys vista", i amb quatre factors que justifiquen "apostar per la recerca". El primer és la importància estratègica de la formació i l'educació i el segon és que cal gestionar un volum de recursos molt gran, recordant que Educació té el segon pressupost més gran de la Generalitat -5.000 milions d'euros-, després del de Salut. En tercer lloc, Vilalta ha defensat que el moment és "crític" i que obliga a "repensar" el model actual. Per últim, ha exposat que la clau estarà en el "bon govern i les polítiques eficaces".Més enllà de la proposta de l'1%, una altra de les mesures més destacades del manifest és desplegar l'. La creació d'aquesta agència estava recollida en laaprovada al Parlament l'any 2009 i avui dia encara no s'ha posat en marxa. "Es tracta simplement de complir amb la llei", ha exposat Vilalta.L'última de les compareixents ha estat, presidenta de la, que ha explicat que la recerca té "potencialitats" que els docents no coneixen. Això, segons Gargallo, és o bé perquè no es transfereix la recerca a la tasca diària dels docents, o bé perquè no es té accés a les revistes que recullen aquest coneixement. Per solucionar-ho, Gargallo demana "treballar plegats en la" per poder transmetre el talent i la investigació als infants i als joves. Consulta ela continuació.

Manifest "Apostem per ... by Naciodigital

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor