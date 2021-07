La CUP acusa Aragonès de voler «tornar al peix al cove»

La cap de files de laal Parlament,, ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de voleren les negociacions amb l'Estat. En una entrevista a La 2 i a Ràdio 4, Sabater ha dit que el que hauria de fer el Govern ési que això passa per l'autodeterminació i l'amnistia. "[Aragonès] hauria de deixar clar que de cap manera podrà avalar la feina d'aquesta taula de diàleg si es nega rotundament a avançar en aquests dos drets", ha expressat.D'altra banda, ha advertit que perquè la CUP es pugui plantejar aprovar uns pressupostos han de començar a haver-hi "passos ferms" en polítiques socials o d'habitatge, entre d'altres. Sabater ha lamentat que el temps de mandat que porta Aragonès no els ha agradat perquè hi ha hagut "gestosen una escenificació d'una pretesa normalitat entre les relacions Generalitat-Estat". I s'ha referit als "gestos protocol·laris", per exemple, al sopar inaugural del Mobile World Congress, amb la presència dei el president del govern espanyol,"El que ens hauria agradat és que a l'inici de la legislatura es marqués que es faria una legislatura diferent i deixar clar que els missatges de pretesa distensió no tenen lloc", ha argumentat la diputada dels anticapitalistes, que ha mencionatAixí, la CUP demana que la Generalitat "deixi clar al govern espanyol que la línia repressiva s'ha d'acabar" i que no es pot permetre "la desescalada del conflicte". Sabater ha dit que no es pot deixar que "als ulls de l'Estat i d'Europa diguin que s'està resolent el conflicte, perquè no és veritat". I ha dit que això no serà així fins que no es permeti celebrar un referèndum., s'ha preguntat la diputada, que adverteix que no es pot "normalitzar fer callar aquest clam".Els anticapitalistes consideren que l'Estat "no pot oblidar que només amb autodeterminació i amnistia es pot avançar" i reclamen a Aragonès que "avanci en drets socials". I ha parlat de la renda bàsica universal, de tirar endavant una energètica pública, una banca pública o l'expropiació d'habitatges buits i aturar els desnonaments. Totes aquestes qüestions també són clau perquè els cupaires. També encomanen una tasca a l'independentisme: la mobilització.

