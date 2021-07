Netflix: les millors estrenes de cinema i sèries del juliol

L'estiu ja és aquí i les novetats de les plataformes arriben com una riuada d'aigua fresca en onades de calor.prepara quatre setmanes d'estrenes sonades a través de les sèries i pel·lícules, amb el retorn de produccions exitoses como la novetat d'un documental d'una figura esportiva de renom comLa plataforma segueix per davant d'en subscripcions però les tres comencen a superar-la en qualitat de contingut. Tot i això, Netflix estrena una nova sèrie adolescent que barrejarà; i una pel·lícula britànica romàntica protagonitzada per

1. Young Royals (1 de juliol)

2. La calle del terror (2 de juliol / 9 de juliol / 16 de juliol)

3. Estamos unidos (4 de juliol)

4. Audible (1 de juliol)

5. Cómo se convirtieron en tiranos (9 de juliol)

6. El hombre agua (9 de juliol)

7. Atracos (14 de juliol)

8. Naomi Osaka (16 de juliol)

9. La última carta de amor​ (23 de juliol)

10. Sky Rojo (23 de juliol) - Temporada 2

Primera temporada de la nova sèrie adolescent per la qual aposta Netflix, en el mateix format i gènere que. La història se centra en un príncep, en Wilhelm, que per un seguit de qüestions es converteix en el primer de la línia successòria. Aquesta responsabilitat li arriba quan estudia en un internat per a personalitats de la flor i nata de la societat aristocràtica.Trilogia de pel·lícules basades en els llibres de, estrenades consecutivament en Netflix i cadascuna ambientada en diferents èpoques: 1994, 1978 i 1666. La primera pel·lícula donarà el tret de sortida a un conjunt d'històries terrorífiques que succeeixen en una ciutat i estan totes elles entrellaçades. La trilogia balla entre el gènere slasher, els films típics de terror dels 80 i les bruixes.Una de les apostes més originals de la plataforma per aquest mes. Minisèrie d'animació de 10 capítols que pretén explicar els drets de la ciutadania als Estats Units. El format, és trencador: cada episodi gaudirà d'un estil d'animació diferent i es combinarà amb cançons interpretades per famosos artistes dels EUA, com si fos un videoclip. Hi apareixen J, entre d'altres.Els documentals esportius són una de les apostes més exitoses de Netflix, a través de sèries i també del cinema. Aquesta nova pel·lícula explica una emotiva història d'un equip de futbol americà d'un institut dels Estats Units amb una enorme peculiaritat: són sords. Tots ells formen part de l'Escola de Sords de Maryland i a través de l'esport intenten superar les barreres col·lectives i personals que els imposa un món com el del futbol americà, carregat de sorolls i sons.Minisèrie documental en to sarcàstic que explora la possibilitat de crear un manual audiovisual sobre com convertir-se en un dictador. A través de l'exemple dels tirans més coneguts de la història (Stalin, Sadam, Mengistu, Pinochet...) s'explora les capacitats que cal tenir per ser un dèspota amb totes les lletres, a més de mostrar les atrocitats que van cometre cadascun d'ells.Afable pel·lícula infantil i familiar que dirigeix David Oyelowo, la primera de tota la seva trajectòria. Explica l'aventura d'un nen que intenta curar la seva mare malalta amb la troballa d'una relíquia màgica que se suposa que pot sanar qualsevol persona de qualsevol mal. Oyelowo (conegut per films com Selma) participa en la interpretació al costat de Rosario Dawson, Alfred Molina i Maria Bello.Sèrie documental de Netflix que narra la història de tres dels robatoris més grans de la història moderna dels EUA. La producció explica els casos des de la perspectiva de les mateixes persones que els van cometre. Una jove de 21 anys que va robar milions de dòlars en efectiu d'un casino a Las Vegas. Un futur pare que es va emportar una fortuna de l'aeroport de Miami... i que va aprendre com fer-ho veient programes de TV; i un pare de família de Kentucky que va ser acusat d'un dels majors robatoris de bourbon de la història.Naomi Osaka és una de les millors tenistes del circuit de la WTA. Amb diversos Grand Slam a la seva esquena, la japonesa és tota una referent d'aquest esport arreu del món. Fa diversos mesos, però, la seva figura va fer un gir de 180º quan es va retirar de Roland Garros per problemes de salut mental. Això la va convertir en una líder que demanava precaució i cures per aquestes malalties. El documental intenta explicar les seves arrels multiculturals, com va emergir com una gran esportista i com una líder.Drama romàntic de pes, basat en la novel·la de Jojo Moyes i amb un repartiment de luxe. Felicity Jones i Shailene Woodley protagonitzen aquesta història d'amors prohibits. Una periodista troba diverses cartes d'una dona que relata el seu idili secret amb un altre periodista durant la dècada dels anys 60. Les dues històries d'amor es relaten per vies paral·leles amb totes les seves dificultats i penúries: una de les dones haurà de sobreviure com pot perquè ja està casada amb un gelós magnat i l'altra descobrirà l'amor a través de la història de la primera.Torna una de les sèries més exitoses del 2021 per a Netflix. La segona fornada de capítols reprendrà la història allà on ho va deixar, en un moment crític per al trio de dones protagonistes: Verónica Sánchez, Lali Espósito i Yany Prado. L'agilitat dels capítols (de només 25 minuts de durada) i la gran rebuda del públic de la trama, tornaran a fer d'aquesta nova temporada un dels èxits d'audiència de la plataforma.