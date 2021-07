Calvo queda en evidència a Twitter en comentar una obra de Lorca

Aquest és el nivell de la vicepresidenta del gobierno de Espanya, @carmencalvo_ . pic.twitter.com/qgJ953rmZR — David B. R. (@DD_BeRe) July 5, 2021

Laha protagonitzat la relliscada del cap de setmana a Twitter. Aquest diumenge al vespre, Calvo va intentarde teatre Una noche sin luna dei va quedar enL'lloava la interpretació que, segons escriu al tuit, hi feien Juan Diego Botto i la resta d'. El fet està en què l'obra era uni, per tant, no hi havia més actors i actrius.Elsvanla vicepresidenta i fins i tot el director de l'obra, Sergio Peris-Mencheta, li va respondre: "És un monòleg, ministra". Després de la tallant correcció, Calvo va

