Salut canviarà el protocol de seguiment i proves de Covid

Altres notícies que et poden interessar

La secretària de Salut Pública,ha anunciat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio que Salut treballa en la renovació delssobre el seguiment de casos de Covid-19 i les proves de detecció del virus.L'objectiu del nou protocol és. En una onada de contagis que afecta especialment la gent jove, els hospitals i les UCI mantenen nivells estables de pacients mentreprovocada per la detecció de casos i el seu seguiment.Segons Cabezas, tenint en compte la poca gravetat de la majoria de contagis, és el moment deperquè siguin "les més adequades". Defensa que en moltes ocasions els protocols "estan pensats per moments en què hi ha pocs casos" i hi ha actuacionsAixí, en el nou escenari de la pandèmia, "estem mirant, quan deixa de ser necessari" o si "podem passar més a". Cabezas també creu que cal valorar en quins casos ja es poden deixar de fer "grans entrevistes" als positius.Davant del repunt de casos, Cabezas ha assenyalat queperquè és "impossible", per bé que "ho recomanem de manera insistent".Sobre el procés de vacunació, la secretària de Salut Pública ha avisat queles properes setmanes perquè Pfizer havia avançat dosis l'últim mes. Amb tot, ha celebrat haver batut el rècord de vacunacions en un cap de setmana i ha assegurat que"abans que comenci el curs".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor