Un vessament de gasoil al canal de Seròs posa en alerta diversos municipis

S'ha detectat un vessament de gasoil al canal de Seròs (avís 16.05 h) Hem ajudat el personal del pantà d' #Utxesa i la comunitat de regants posant barreres per aturar la fuita. Hi hem anat 2 dotacions #bomberscat pic.twitter.com/nqsJr36DFq — Bombers (@bomberscat) July 4, 2021

Elshan treballat aquest diumenge al canal de Seròs (Segrià) per aturar l'expansió d'unque s'ha produit poc abans de les quatre de la tarda.Dues dotacions s'han desplaçat fins al lloc dels fets per realitzar les tasques deamb la intenció d'evitar una gran taca de combustible que afectés elAl canal hi han estat treballant també diversosi, segons les primeres informacions, el gasoil s'hauria concentrat només en una zona del canal sense entrar al pantà. El vessament ha posat en alerta diversos municipis lleidatans, que han prohibit als veïns utilitzar l'aigua de les canelles per beure i cuinar.Elsdel vessament.

