Alerten de «l'estat crític» de la casa de Francesc Macià a Alcarràs

Laha denunciat "l'" en què es troba la Casa de Vallmanya, a Alcarràs (Segrià), on Francesc Macià estiuejava amb la seva família. Alerta que el procés degeneratiu de l'edifici, que actualment es troba abandonat i en mal estat de conservació, "s'ha accelerat amb l'obertura d'un nou esvoranc a la teulada de la coberta principal".Davant d'això, consideren que ési temen que això també provoqui la conseqüent caiguda de la resta de l'estructura principal que sustenta l'edifici. Per tot plegat,per abordar una actuació urgent.La plataforma també critica "l" i els "càlculs partidistes" de l'Ajuntament d'Alcarràs, la Diputació de Lleida i de la Generalitat a l'hora de proposar una solució que eviti la degradació de la que fou la masia pairal del president Macià.Per tot plegat, insten les tres administracions a trobar la manera de comprar la casa i, almenys, a apuntalar-la per evitar que s'esfondri. També aclareixen que si alguna de les tres administracions no vol participar a l'operació de compra i salvaguarda de la casa, "cal que les altres dues no s'excusin en aquest fet i que facin un pas endavant assumint elles la primera part de l'operació".Afegeixen que l'al projecte més endavant en cas que vulgui.Finalment la plataforma insta l'alcalde d'Alcarràs, Jordi Janés, al president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a "" i convocar dilluns una trobada urgent per abordar una actuació urgent a la casa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor