Les excavacions paleontològiques al, a(Alt Penedès), han posat al descobert restes dede fa. També s'ha localitzat el crani d'un felí primitiu "únic a Europa", explica l'investigador de l'Institut Català de Paleontologia i codirector del jaciment, Isaac Casanovas.Després que el 2019 s'excavés per primera vegada a l'indret després de quasi tres dècades, la pandèmia va obligar a ajornar els treballs l'any passat, que aquest 2021 s'han pogut reprendre. L'equip encarregat dels treballs confia a poder extreure les restes localitzades durant aquesta campanya.El jaciment dels Casots va ser el primer declarat. l'any 1995. Data de fa uns 16 milions d'anys i és un dels principals jaciments d'aquesta edat que hi ha a tota Europa. Situat a tocar del Castell de Subirats, va ser excavat a principis de la dècada de 1990."Aquesta zona era molt humida on hi", explica el codirector del jaciment, l'investigador Isaac Casanovas. "És una zona molt rica, després que s'extingissin els dinosaures, aquí trobem els primers mamífers que van existir", aprofundeix el també codirector Joan Madurell., però només s'hi va excavar durant quatre campanyes. El 2019, un equip de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont va reprendre la recerca al jaciment, però la pandèmia va obligar a ajornar-los l'any passat. Aquesta setmana s'han représ els treballs, que compten amb un equip format per 20 persones i que duraran uns 15 dies."El 2019 pràcticament només vam poder netejar i ha estat aquest any que hem pogut començar a excavar, però hi ha feina per dècades", explica Madurell. Tot i que només s'ha excavat una part molt petita del jaciment,diferents, incloent-hi diverses espècies noves. Entre les troballes que ja són visibles, Casanovas destaca l'esquelet d'un cocodril, ossos de diversos exemplars de rinoceront i un crani felí primitiu "únic a Europa".La intenció, explica Casanovas,. D'aquí es traslladaran al laboratori, on s'estudiaran amb més profunditat. El que veu més complicat són els ossos d'elefant que també s'han localitzat, ja que es troben a més profunditat. "Molt probablement s'hauran de deixar per l'any que ve", diu.

