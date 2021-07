Vi en llauna, més còmode i «covidfriendly»

Altres notícies que et poden interessar

Des de fa unes setmanes la, a l'Alt Empordà, exposa als mostradors de la seva botiga un nou producte, que per a molts amants del vi pot semblar estrany. Són, similars a les de qualsevol refresc. Un "pas endavant" que ha decidit fer aquest celler alt-empordanès que s'ha convertit en elen envasar i comercialitzar el seu propi. El principal motiu, explica l'enòloga de la cooperativa, Natàlia Duran ha estat veure el"Hem vist que cada vegada hi ha més gent que va a la muntanya, a la platja o a fer activitats arreu i amb la llauna és molt pràctic. No pesa, s'aixafa i no necessites obridor", explica. Segons detalla Duran, volien un "producte que fos". De moment la rebuda ha estat "molt bona" i Duran dona per fet que serà un dels productes que més tirada tindran a la cooperativa."Sincerament crec que la moda va per aquí i segur que quan la gent ho provi li agradarà realment", explica. L'enòloga entén que encara hi pugui haver gent amb "reticències" a veure vi enllaunat, però destaca lesque té. En aquest sentit, Duran remarca queperquè impedeix l'entrada de llum i aire i manté les propietats organolèptiques del vi. "Aconseguim un producte d'alta qualitat que el client valora quan el prova i en queda sorprès", remarca.Des del celler deixen clar que en cap cas la llauna substituirà l'ampolla de vi tradicional, però sí que ho veuen com un. Duran explica que en vins amb llargues criances és important el paper de l'ampolla perquè necessiten oxigenació, cosa que no permet la llauna.

