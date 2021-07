Els consells de Salut per detectar «fake news» sobre les vacunes

Altres notícies que et poden interessar

Fa molts mesos que lade la9 conviu amb nosaltres i no hi ha dia en què no hi haginoves que en parlin. Els'ha convertit en un dels temes més habituals als mitjans de comunicació, a les xarxes socials i al nostre dia a dia. Però,Ara que bona part de la població ja pot demanar-se cita per-se, amb l'obertura de la franja dels 16 als 29 anys, la conselleria de Salut demana que ens fem sis preguntes persobre les vacunes de la Covid-19.1. Tinc tota la informació?2. Per on m'arriba?3. És creïble la font?4. Ha estat manipulada?5. És un cas únic?6. Cal compartir-ho?Amb elsd'i analitzar la informació,si és neta o si hi pot haver alguna cosa amagada ique sigui certa al 100 per cent evitarem creure'ns i compartir fake news.

