Elsi que tingui unpodran sol·licitar, a partir de demà i fins al 15 de juliol, ajudes d'entre 600 i 700 euros, tal com va anunciar el Govern el passat 14 de juny El Departament d'ha concretat que la línia d'ajuts, de, preveu beneficiar entre 80.000 i 100.000 persones, que rebran un pagament únic. A aquests ajuts hi podran optar persones residents a Catalunya que s'hagin vist afectades per un ERTO entre l', o bé que hagin estat beneficiàries de la prestació extraordinària per ser fixes discontínues com a mínim un dia des del maig d'enguany.Per accdedir-hi, caldrà inscriure's al registre habilitat. L'ordre d'inscripció no determinarà la preferència en l'atorgament d'aquest ajut, que serà deper a les persones que hagin estat fins aen ERTO i desi són més.Amb aquesta nova línia d'ajuts es vol complementar lade les persones amb menys ingressos afectades per un ERTO a causa de la Covid-19, i en el cas de les persones amb contracte fix discontinu permetrà alleugerir un col·lectiu molt afectat per la, ja que són treballadors que normalment es dediquen aen el sector dels

