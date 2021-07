Un dels titelles de José Luis Moreno «delatava» el productor per corrupció als anys 90

Esto me hace pensar que Moreno lleva riéndose del personal toda la vida pic.twitter.com/LpbWksaPF6 — Redons (@Dr_Redons) July 1, 2021

Poques hores després que es donés a conèixer laen l'operació batejada com Titella, ha estat un dels seus titelles el que ha pres protagonisme en els últims dies a les xarxes socials.Diversos usuaris han rescatat un vídeo del ventríloc, dels anys 90, en què un dels seus ninots, el, l'acusava de ser un corrupte.En el vídeo, Rockefeller advertia Moreno: que "s'havia obert la veda de corruptes, xoriços, cabestros i empresaris com vostè", i més endavant l'acusa de "defraudar a Hisenda, a mi, alsi a tot el món des de que va néixer".Moreno, per defensar-se de les acusacions del ninot, assegurava que tenia "un expedient absolutament blanc", però Rockefeller atacava de nou: "És veritat, l'únic que té negre són els diners".Unes acusacions del tot premonitòries, ja que el productor està acusat, entre d'altres, per

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor