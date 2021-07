Una noia de 19 anys se suïcida a la presó de Brians 1

L’Ana tenia 19 anys. Havia passat mitja vida en centres de menors. Estava molt sola, no rebia visites i només alguna trucada esporàdica. Estava a presó per haver trencat ordres d’allunyament de la seva àvia. L’entorn penitenciari creu que en el seu cas el sistema ha fallat. https://t.co/xm87ndMbjk — Anna Punsí (@punsix) July 4, 2021

Unaaquest dissabte a la, a Sant Esteve de Sesrovires. Segons fonts penitenciàries consultades per l'ACN, la jove complia una pena de 27 mesos per 5 delictes i s'havia saltat una ordre d'allunyament. En el moment de la seva mort es trobava alEl Departament de Justícia ha obert una informació reservada, tal com estableixen els protocols, que haurà de confirmar el motiu de la mort. Tot apunta, però, que es tracta d'un suïcidi. Segons explica la periodista Anna Punsí al seu compte de Twitter, la noia havia passat per centres de menors i estava a presó per haver trencat ordres d'allunyament de la seva àvia.Ésa la mateixa presó. El passat 23 de juny, van trobarde Brians el creador de l'antivirus McAfee,, de 75 anys, que esperava extradició als EUA, i el diumenge 27 de juny vaa la cel·la.

