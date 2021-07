Elsinvestiguen una agressió durant laque es va produir ahir pels volts de les tres de la matinada. En un vídeo que s'ha difós a través de les xarxes socials es pot veure com un nombróscolpegen un home que està estès a terra.En un primer moment, aquesta agressió va ser interpretada per l'com un atac homòfob, atès que es va produir al costat d'unamb una bandera. Els Mossos, però, hanaquesta motivació.Al lloc dels fets s'hi van despleçar tant unitats de lacom de Mossos, i van detenir una persona a la zona del carrer de la Rasa i la plaça Didó, com ha confirmat l'Ajuntament en un comunicat. L'home agredit, de 29 anys, ja ha presentat una

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor