El Festival Vida tanca la setena edició amb 27.200 assistents

El, el primer gran festival de l'etapa Covid-19, ha tancat la seva setena edició amb 27.200 assistents. El festival ha tingut lloc aquest cap de setmana, coincidint amb el Canet Rock , un dels altres esdeveniments que formen part del projecteque va arrencar amb el concert pilot de Love of Lesbian alde Barcelona.El primer dia, dijous 1 de juliol, va ser força complicat per les llargues cues que es van formar per fer-se el test d'antígens abans d'entrar, i els problemes derivats de l'aplicació. Unes incidències que no es van repetir divendres i dissabte després que l'organització replantegés el sistema deAl llarg dels tres dies, laha acollit una quarantena deen quatre escenaris, amb artistes com Vetusta Morla, The Neu Raemon amb Paula Bonet, Nathy Peluso, Stay Homas o Love of Lesbian.Per ara no se sap quants positius s'han detectat en total alsd'entrada al festival, però els organitzadors facilitaran les dades en els pròxims dies.La vuitena edició del Vida, que serà, incorporarà algunesque s'havien de fer el 2020, quan el Festival es va haver de suspendre per la. Així, el públic podrà veure alt-J, Belle & Sebastian, Parcels, Alizzz, Destroyer, Black Pumas, Rodrigo Cuevas, Anna Andreu o Ariana Abecasis.

