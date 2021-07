Toni Cantó, el 2019: «No puc treballar a Catalunya per fer teatre en espanyol»

Igual he hecho más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano, sino con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor. pic.twitter.com/pE88cOobLw — Dani Rovira (@DANIROVIRA) July 3, 2021

No, chato: yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de Impro y standup. No te contratan porque ERES MÁS MALO QUE LA DROGA. pic.twitter.com/nUTmCJAGFh — ana morgade (@ana_morgade) July 3, 2021

He trabajado en Cataluña muchas veces. En cine, teatro y series de televisión. En español, no hablo otro idioma, y jamas he tenido ningún problema para hacerlo. pic.twitter.com/Og5FBA0E1G — Pepon Nieto (@NietoPepon) July 3, 2021

Este hilo es para Toni. Teatro en Barcelona en CASTELLANO. Como tengo insomnio, te he buscado 10: — Mariola Cubells Paví (@mariolacubells) July 4, 2021

A ver si el problema va a ser otro, porque yo sí he hecho teatro en Cataluña, en castellano/español. pic.twitter.com/i9UeqH41rG — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) July 3, 2021

Pocs dies després del nomenament decom a responsable de la nova Oficina de l'espanyol de Madrid, l'hemeroteca ha jugat una mala passada a l'actor transformat en polític, primer de, després dei ara delEn una entrevista de l'any 2019, Cantó afirmava: "No puc treballar a Catalunya per fer teatre en espanyol". Una afirmació que ha estat desmentida per diversos artistes i actors d'arreu de l'Estat, comRovira afirma que ha fet "més de 300 actuacions a Catalunya", i no només en castellà sinó "amb el meu accent andalús"; mentre que Ana Morgade li etziba que si no el contracten és perquè "ets més dolent que la droga". Pepón Nieto també assegura que ha treballat en castellà a Catalunya, "en cinema, sèries de televisió i teatre" sense cap mena de problema.Per la seva banda, la periodistaha "dedicat" tot un fil de Twitter a recordar al nou director de l'Oficina de l'espanyol totes les obres teatrals que es fan a Catalunya en llengua castellana, amb alguns actors protagonistes com, "que independentista no crec que sigui";, "que podrien ser al teude l'espanyol" o, que tot i ser de Castelló i parlar català, el seu espectacle és en castellà.Com insinuava Anabel Alonso en el seu tuit sobre el teatre en espanyol, o en castellà, a Catalunya, "a veure si el problema serà un altre"...

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor