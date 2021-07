Calella de Palafrugell inaugura l'estiu amb la cantada d'havaneres

Controls d'accés i aforament retallat

Després que la pandèmia impedís celebrar-la l'any passat, aquest dissabte la platja de Port Bo deLa 54a edició ha estat marcada per la Covid i, de fet, l'aforament s'ha limitat a la meitat del que era habitualment.També s'hantant per terra com per mar a un espectacle "emotiu", tal i com reconeix l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer. A l'escenari hi han pujat els mateixos grups que estava previst que interpretessin les havaneres l'any passat: Ultramar, Els Cremats, Peix Fregit i els degans, Port Bo, que ho han fetUn concert vibrant que ha combinatque s'han interpretat tant en català com en castellà. Al final, però, elshan tornat a voleiar al cel de Calella de Palafrugell quan s'ha interpretat La bella Lola, que ha precedit un altre dels, El meu avi, amb què s'ha tancat el concert. Tot plegat en una nit en què l'organització ha volgut remarcar la importància d'haver recuperat un dels actes "clàssics" de l'estiu.Un clàssic que, de fet, l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, ha volgut destacar com ela la localitat costanera. "Volíem fer aquesta cantada, encara que és evident i tothom sap que no és una cantada normal", ha assenyalat. Piferrer ha explicat que per a la localitat és "molt important" poder fer un esdeveniment que habitualment porta molta gent al municipi.La cantada d'aquest any ha comptat amb la presència de l'exconsellera de Treball de la Generalitat, Dolors Bassa, que ha rebut diverses ovacions al llarg de la nit. Bassa ha estat acompanyada de la seva germana i diputada al Congrés d'ERC, Montse Bassa.Malgrat que les cançons de taverna i ultramar han tornat de nou en aquest paratge de la Costa Brava, l'aspecte ha diferit molt del que era habitualment, abans de la pandèmia. D'entrada, a la graderia que dona a l'escenari només hi havia espai per a, molt lluny dels 1.590 que s'hi solien encabir.L'organització ja va anunciar que l', i tot i que el Procicat hagi relaxat restriccions i aquest percentatge es podria incrementar, s'ha decidir mantenir-lo per precaució. Les entrades, però, estaven exhaurides des de fa molts dies. De fet, es van vendre totes en poc més de vint minuts.Piferrer considera que la gent "entén perfectament" les mesures d'aforament que s'han pres aquest any. "No ens podíem permetre imatges amb la platja del Canadell plena a vessar o els carrers per on no s'hi podia passar. Hem estat curosos", remarca. El batlle també creu que l'hostaleria comparteix les mesures. "Faran una mica més de calaix que habitualment, però, és cert que no serà com el 2019, ni de bon tros", ha conclòs.

