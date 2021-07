Un somni fet realitat: el Canet Rock ha fet ballar 21.000 persones

Stay Homas fora del terrat

Fins que ha sortit el sol

Canet Rock 2021 Foto: Ricard Novella

Regal per als positius

Altres notícies que et poden interessar

El públic del Canet Rock ha ballat sense parar fins ben sortit el sol la matinada d'aquest diumenge., els 21.000 assistents al festival han gaudit de 12 hores de música ininterrompuda.Dos anys després de l'última edició, va serl'encarregat de donar el tret de sortida al festival de Canet de Mar. El de Terrassa va actuar davant d'un públic que tenia ganes de música, molts amb l'entrada comprada ara fa un any, però que es van quedar sense festival per culpa de la"Després d'un any i mig, això és increïble", va exclamar.El pop festiu dei els ritmes del triotambé han fet vibrar al públic del Canet Rock. Tambéha pujat a l'escenari del Pla d'en Sala per cantar alguns dels hits del trio humorístic català. Tampoc han faltat els clams a l'amnistia pels líders independentistes.Després de 16 mesos de pandèmia hi haviacom els d'abans. La mateixa Suu ho va reconéixer només pujar a l'escenari. "Tenia moltes ganes de veure-us així, sense cadires, tots drets", ha dit. Davant d'un públic amb ganes de saltar i ballar, la barcelonina ha fet vibrar als assistents amb temes del seu darrer treball, Ventura, i abans d'acabar amb Tan de bo, la cantautora ha volgut mostrar una"Perquè sóc com sóc", ha recalcat entre una gran ovació.També tenien ganes de Canet Rocki així ho han volgut deixar clar. "Nosaltres fa un any no existíem com a grup i ara som aquí", ha recordat Guillem Boltó. El trio sorgit en un terrat de l'Eixample en ple confinament hatambé al Canet Rock. I ho ha fet amb èxit. La banda revelació del confinament ha portat alguns dels seus èxits més virals a l'escenari del Pla d'en Sala, com ara Tudo Bem, Les merdes, Por el camino, Del revés, Let it Out o The bright side. Els mateixos artistes reconeixieni fins i tot el trompeta Klaus Stroink no ha pogut evitar emocionar-se mentre interpretaven No vull baixar.La música d'aquest esperat Canet Rock ha seguit ininterrompudamentMiki Nuñez, Doctor Prats, Ciudad Jara, La Fúmiga, Buhos, Roba Estesa, Itaca Band i, finalment, Oques Grasses han estat els encarregats de fer-ho possible.L'organització ha fet unde com ha funcionat el Canet Rock. Finalment han estates que no hi ha pogut assistir en donaren el test d'antígens. A totes elles se'ls ha "" amb unaper a la propera edició i el retorn dels diners d'aquesta.La directora del festival, Laura Duran, reconeixia que s'han enfrontat a "un" com era garantir la seguretat dels assistents. "Realment no ens imaginàvem que pogués acabar funcionant tant bé, estem una mica amb la pell de gallina: vivint una cosa que semblava impossible", ha assegurat.El Canet Rock és un dels esdeveniments inclosos dins el projecte, una iniciativa que va arrencar amb el concert pilot de Love of Lesbian al palau Sant Jordi de Barcelona i del qual també formen part el festival Vida i el Cruïlla.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor