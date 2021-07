El Canet Rock torna a vibrar sense distàncies però amb mascaretes i tests d'antígens

Altres notícies que et poden interessar

Dos anys després de l'última edició del Canet Rock, ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida al festival de Canet de Mar. El de Terrassa ha actuat davant d'un públic que tenia ganes de música, molts amb l'entrada comprada ara fa un any, però que es van quedar sense festival per culpa de laDrets,, amb mascareta, però amb test d'antígens previ, els més puntuals al festival han gaudit del darrer treball de l'egarenc, Viatge en espiral. "Després d'un any i mig això és increïble", ha exclamat. El públic del Pla d'En Sala ha ballat els hits de Lildami, que estava acompanyat de Sr Chen i Emotional Goku. Ho ha fet però, amb mascaretes FFP2, entregades per l'organització, i després de superar elque han hagut de passar tots els assistents.S'han organitzat fins a 15 punts arreu de Catalunya per fer elsd'antígens a tots els assistents que tenien l'entrada pel festival. S'han detectatd'entre les 21.000 persones que s'han fet el test d'antígens, que s'han derivat a centres mèdics.La música segueix a Canet Rock, com és habitual, fins ben entrada la matinada, amb les actuacions de Stay Homas, Buhos, Suu, Oques Grasses, Doctor Prats, Miki Núñez, Ciudad Jara, La Fúmiga, Ítaca Band, Roba Estesa, JazzWoman, Miquel del Roig i Cesc, a més de tres discjòqueis.El Canet Rock és un dels esdeveniments inclosos dins el projecte F, una iniciativa que va arrencar amb el concert pilot de Love of Lesbian al palau Sant Jordi de Barcelona i del qual també formen part el festival Vida i el Cruïlla.

