Èxit de convocatòria per punxar un miler de vacunes sense cita prèvia en un CAP de Barcelona

500 dosis posades en 2 h 30 min. Impressionant la bona gestió dels professionals del #CAPRamonTurró, un gran exemple del treball en equip i una mostra de la il·lusió de tothom per aconseguir la immunitat de grup #joemvacuno pic.twitter.com/ty6FKnc9XV — AP ICS Barcelona (@apicsbcn) July 3, 2021

Altres notícies que et poden interessar

Un. Aquest ha estat el cartell que ha presentat elde Barcelona, al barri del Poblenou, per aquest dissabte al matí, amb la previsió d'administrar les dosis al llarg de la jornada, a partir de les 10 hores. Abans de fer la primera punxada ja s'havien repartit les 1.000 paperetes.Com si es tractés d'un concert per agafar bon lloc o adquirir una bona localitat, lesi a primera hora del matí ja hi haviaper aconseguir estar entre el miler per rebre la, i la gran majoria han estatPrecisament, aquest segment de la població és l'últim tram que ha obert el Departament de Salut, quan el passat dimecres va anunciar que obria la franja de vacunació a les, després de l'augment de casos i com a mesura per frenar la seva crescuda.La programació inicial era que la vacunació fos des de les 10 del matí a les 22 hores de la nit, però al migdia ja s'havien posati a les 15 hores s'havien acabat. Aquesta modalitat d'immunització, sense cita prèvia, no és nova, ja que Salut ha endegat iniciatives a la Catalunya Central, on, per exemple, a Manlleu s'ha escollit entre rebre Pzifer o Janssen , i diversos municipis de Girona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor