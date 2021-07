Els majors d'edat podran ser mobilitzats si hi ha una gran crisi

Totes lesestarana la realització de qualsevol "" exigida per les autoritats competents, seguint les directrius del Consell de Seguretat Nacional quan es declari unAixí, tots els ciutadans sense excepció hauran de complir les ordres i instruccions que dictin les autoritats, segons la reforma de laque està ultimant el govern espanyol.Si es declara un estat de crisi a Espanya, les autoritats també podentemporalment qualsevol classe de, així comprovisionalment tots els que siguin necessaris, a més de. Les persones que pateixin perjudicis econòmics en requisar-los els seus béns o interrompre'ls la seva activitat tindran dret a serAra bé, de moment la lleiela aquells que estiguin obligats a realitzar unadurant el període de crisi. Un deure que no només pertoca als ciutadans a títol particular, sinó que també afecta lesi entitats jurídiques perquè col·laborin amb les autoritats a superar la crisi amb unaAquesta reforma de la llei es basa en l'article 30 de la Constitució espanyola, segons el qual "els espanyols tenen elde defensar Espanya". Declarar l'estat de crisi és unaque li correspon exclusivament al, tot i que ha de comunicar immediatament al Congrés les mesures adoptades.

