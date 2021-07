Lesdels últims al sud-oest de la zona central del Japó han provocat que la ciutat, a uns 90 quilòmetres de Tòquio, hagi patitque s'hani tot allò que ha trobat al seu pas. Hi ha almenys una, a més de tots els danya materials ocasionats.Segons els serveis d'emergències locals, hi ha més deperquè s'han quedati no s'han comptabilitzat les cases afectades per aquestes. També s'ha vist afectat el transport públic, amb la interrupció d'una part de la xarxa del tren.Des del passat dijous, tal com han informat,a la zona on es troba Atami, que l'ha afectat en especial, ja que es troba entre muntanyes i hi ha hagut molt moviment de terres.

