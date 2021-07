Vídeo: un foc sobre l'aigua al golf de Mèxic

Sobre el paper, sembla contradictori, i fins i tot xocant,. Això és el que s'ha vist alaquest divendres de matinada. Una, a més de 70 metres de profunditat, a prop de l'estació petrolera que l'empresa estatal,, té al lloc, sembla que podria haver estat l'origen perquè s'hagi pogut veure aquesta imatge.Unespectacular que ha trigati que ha deixat una estampa d'un gran taca de color taronja sobre una gran mosaic blau. A més, diverses embarcacions han remullat la zona amb nitrogen a pressió per controlar les flames.L'empresa ha assegurat que no hi ha hagut ferits, ni tampoc ha afectat a la producció i ha garantit que obrirà una investigació per esclarir les causes que han originat aquest incendi. Des de GreenPeace Mèxic s'ha advertit que l'actual model energètic exposa "afrontar-se aquests riscos" i per això, ha instat que es canviï.

