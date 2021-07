Els tests d'antígens arriben als casaments

Altres notícies que et poden interessar

Després d'un 2020 nefast per al sector dels, enguany les bodes han tornat a celebrar-se amb mesures de seguretat i amb un nombre de convidats similars als d'anys anteriors a la pandèmia. En aquest context, algunes empreses han començat a oferiramb l'objectiu de reforçar aquestes mesures anticovid.És el cas d'una empresa de Lleida dedicada a l'organització de bodes que ha vist com aquest servei s'ha convertit en un dels més demandats. Un dels seus clients, la Naima i el Roger, són una parella que es casa aquest dissabte i que han contractat el servei perquè consideren que és "" fer les proves perquè elsDes del mes d'abril passat l'empresa de Lleida Lligabosc, dedicada a l'organització de bodes, ofereix entre els seus serveis la possibilitat deLa seva gerent, Núria Ribes, explica que la iniciativa va sorgir al veure que les parelles que van haver d'ajornar o cancel·lar el casament el 2020 o que es volien casar aquest any volien que lesde seguretat possibles. "Les parelles estan molt conscienciades de que volen fer les coses ben fetes", indica.De fet, Ribes ha indicat que aquest. A més, tot i que les mesures s'han anat relaxant i que la campanya de vacunació avança, també diu que és aconsellable contractar aquest servei mentre no hi hagi "zero risc". Ribes afegeix que tot i que és una despesa afegida per als nuvis,i varia en funció del nombre de convidats. Amb tot però, recorda que és un servei complementari i que la resta de mesures de seguretat establertes s'han de seguir complint.La infermera Maria Teresa Godia és l'encarregada de realitzar les proves. Explica que des del mes d'abril han realitzat més de 1.500 tests d'antígens als assistents a diferents cerimònies. De moment i "per sort", e. "Això demostra que l'ús d'antígens està funcionant molt bé de cara a diagnosticar persones que puguin transmetre el virus", afirma.Perquè les proves siguin fiables, es duen a terme ambde la boda i, en cas que qualsevol dels tests doni positiu, els mateixos professionals sanitaris són els encarregats de posar-se en contacte amb el Departament de Salut per tal d'iniciar el protocol establert.

