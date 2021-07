Zapatero: «Un referèndum a Catalunya és un fracàs»

L'considera que la política ha de tenir límits per poder garantir la convivència. En una entrevista al diari basc Berria, Zapatero ha defensat "la unitat d'Espanya" i ha dit que "un referèndum a Catalunya és un fracàs".Segons ha explicat, laja que, segueix, "va néixer perquè poguéssim viure junts essent molt diferents". Així, l'expresident espanyol ha reafirmat que uni ha defensat que és "molt superior" unque es pot renovar constantment.També s'ha pronunciat al voltant de laque aquest juny s'ha concedit als presos polítics: "". "Catalunya necessita un procés ampli de", ha afirmat l'expresident, alhora que s'ha mostrat convençut que els indults són una mesura molt positiva per agilitzar el diàleg.Preguntat per què vol dir el "" de Sánchez al Liceu de Barcelona, Zapatero ha explicat que s'han de parlar molts temes, com ara la llengua, l'estatut i el Tribunal Constitucional o el finançament autonòmic. "Quan saps que toparàs irreversiblement en alguna cosa, val més que no la proposis"; d'aquesta manera l'expresident ha demanat que a lasobre qüestions que puguin portar a algun lloc i no "dels principis inexorables".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor