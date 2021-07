Més de tres milions de vacunats amb pauta completa a Catalunya

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 4.276.019 ( +47.939 ) 64,1% (+0,8) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 3.063.751 (+82.024) 45,9% (+0,7) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 580.802 (-66.794) Actualització: 03/07/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.149.012 (+7.215) REBUIG A LA VACUNA 72.452 (+379) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 4.534.832 Dosis Moderna/Lonza: 602.884 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.243.573 Dosis Janssen: 163.617 Actualització: 28/06/2021

Els indicadors de la Covid han mostrat que la situació ha empitjorat força a casa nostra durant els darrers dies, sumant avui els més de 5.500 nous casos de les darreres 24 hores i l'augment del risc de rebrot. Això no obstant, el ritme de vacunació es manté elevat i aquest dissabte s'han superat els tres milions de catalans vacunats amb pauta completa.Així, es confirma que més del 45% de la població de més de 16 anys ja està immunitzada, segons les dades difoses pel Departament de Salut. Després d'agilitzar el procés de vacunació a l'obrir massivament la vaccinació a tots els catalans majors de 16 anys, aquestes dades augmentaran durant els pròxims dies.Ara per ara, ja hi ha un 15% de persones entre 30 i 34 anys amb una dosi, xifra que puja al 46,5% pels d'entre 35 i 40 anys i que arriba al 63,5% al grup d'entre 40 i 44 anys. Els majors de 45 anys ja estan vacunats amb una dosi al 72,6%. Es confirma així el bon ritme de vacunació a Catalunya.

