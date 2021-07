El Tribunal de Comptes prepara la subhasta dels habitatges de Mas i el seu equip pel 9-N

L'i el seu equip si no paguen els 2,3 milions d'euros que els demanen per la consulta del 9-N. Així ho ha avançat El Mundo després que aquesta setmana el Tribunal de Comptes hagi emés la primera sentència contra els impulsors de la consulta de la tardor del 2014 ", han explicat fonts del Tribunal de Comptes al diari espanyol. Les mateixes fonts, a més, han aclarit que els fons no quedaran retinguts pel tribunal, sinó que es transferiran a la Generalitat. L'estimació inicial ascendia a, però finalment es va rebaixar a. Tot i que el, no han pogut cobrir la totalitat del que es reclama als afectats i per això han d'abonar la resta, o activament o a través de l'embargament.Els afectats per la subhasta van més enllà de l'expresident Mas, qui pot perdre, entre d'altres, el seu pis de Barcelona. A la capital catalana també, exconseller de la Presidència, i l'exvicepresidentapoden perdre les seves cases., exconsellera d'Educació, i, exsecretari general, són els dos altres noms afectats i poden acabar perdent les seves propietats a Banyoles i Girona.

