Ingressa a presó un home per abusos i agressions sexuals a Sant Cugat

Detenció a primera hora del matí

de 40 anys hade ci també se l'acusa. La Unitat Central d'Agressions Sexuals (UCAS) dels Mossos d'Esquadra el va detenir el passat 21 de juny en un complex operatiu, tal com ha assenyalat la policia catalana.Lava arrencar el passat mes de desembre en tenir coneixement d'aquests fets i van descobrir de l'empresonat "paràmetres de coincidència" en actes delictius que no havien estat resolts. Així, els membres de l'UCAS van trobaren els quals el s'havia actuat amb el mateix modus operandi,i els "hi feia, i van relacionar-ho amb el detingut.No obstant, tal com han precisat els Mossos, el suposat autor "prenia" per, com per exemple, actuava, vestit amb la roba de la feina, en zones on hi haviai que ja coneixia. A més,per evitar que el reconeguessin posteriorment.Tot plegat, segons ha reconegut la policia catalana, ha estat un treball "d'una gran complexitat", perquè gràcies aquestes prevencionsdel detingut que haurien pogut les càmeres de seguretat.Els investigadors amb totes aquestes pistes van organitzar diferentsper donar amb. Finalment, el van enxampar el passat 21 de juny al voltant de les set del matí. Dos dies després va passar a disposició judicial i el jutge va decretar el seu

