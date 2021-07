4.000 persones podran viatjar gratis amb la T-Mobilitat

✅El #PrimerContacte amb la #Tmobilitat ha aconseguit més de 20.000 validacions sense contacte a la xarxa de #transportpúblic



📲La setmana vinent continuen les proves amb la validació amb mòbil. Informarem a través de les nostres xarxes socials.



➕ℹ️ https://t.co/9eXehPFKGS pic.twitter.com/T2QZqMh7It — Autoritat del Transport Metropolità (@ATMbcn) July 2, 2021

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), el nou sistema de validació digital dels bitllets de transport que ha d'entrar en funcionament el 2022.La prova estarà disponible per a, que es podran desplaçar entre els 36 municipis de l'àmbit metropolità fins al 16 de juliol, amb viatges il·limitats.L'ATMel 5 de juliol i distribuirà una versió de prova de l'aplicació de la T-Mobilitat que servirà per validar el bitllet amb el mòbil.Per participar en la prova tindran preferència els voluntaris que van testar la targeta de plàstic d'aquest sistema durant el Mobile World Congress. Hi van participar 4.000 usuaris, però ara s'obrirà la convocatòria a nous usuaris davant la previsió que no tots els testadors del Mobile s'hi apuntin.

