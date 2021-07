Turull a Costa sobre els retrobaments: «Si haguessis estat a la presó o a l'exili entendries que no va de partits»

"Si haguessis estat un dia, un minut a lao a l'potser entendries que això no va d'estratègia del procés ni de partits, va d'". Així ha respost l'exconseller de la Presidència,, a l'exvicepresident de la mesa del Parlament,, també membre per Junts, després que hagi criticat les visites separades dels presos als exiliats. Posteriorment, Turull ha esborrat el tuit."Si en lloc d'anar uns ai uns altres aen clau de partit, s'haguessin retrobat junts en clau de govern de l'tot desafiant l'Estat, potser la notícia hauria fet la volta al món. Així ni han estat portada del TN de TV3. A qui beneficia això?", ha qüestionat. Costa, que ja no és diputat de Junts, és una figura propera a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i a l'expresident de la Generalitat, Quim Torra. Turull ha visitat aquest divendres amba l'expresidenti els exconsellersa Waterloo. Per contra, es van reunir amb Marta Rovira a Ginebra aquest dimecres. La trobada entre Puigdemont i Junqueras serà finalment dimecres de la setmana vinent a, segons ha avançat en exclusiva NacióDigital

