Puigdemont i Junqueras es retrobaran dimecres que ve a Bèlgica

El retrobament en persona entrees produirà l. Així ho preveuen ERC i Junts, que en les últimes hores han mantingut contactes per fer possible la fotografia entre el president i el vicepresident del Govern que van materialitzar la votació de l'1 d'octubre. Segons diverses fonts coneixedores de les converses entre les dues formacions,. Les mateixes veus consultades perapunten que, en aquest contacte després de més de tres anys i mig de presó i exili, també hi seran presents el conjunt de presos d'ERC que han estat indultats.El president d', plantejava aquest dijous que la instantània de Puigdemont i Junqueras es pogués produir en el marc del 60è aniversari de l'entitat, a la Catalunya Nord . La iniciativa de Cuixart pretenia que el paraigua d'Òmnium fes d'a definir data i lloc per a una primera reunió presencial un cop els presos polítics es troben en llibertat. Finalment, però,, de la qual encara se'n tancaven aquest divendres els serrells.Després de la concessió dels indults, ja s'han produït dos viatges dels dirigents empresonats a Ginebra i Waterloo, per visitar companys que són a l'exili. Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva i Dolors Bassa van ser aquest dijous a Ginebra per tornar a parlar en persona amb Marta Rovira, secretària general d'ERC, que resideix a Suïssa des del 2018.Al seu torn, els presos indultats de Junts -Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn- han visitat aquest divendres Puigdemont i la resta d'exiliats de la seva formació que estan instal·lats a Bèlgica des de la tardor del 2017. Han estat a Waterloo, com així van anunciar que farien un cop recuperessin la llibertat.El contacte de Puigdemont i Junqueras de la setmana que ve es produirà l'endemà que el líder d'ERC visiti el. Dimarts hi ha sessió plenària a. De fet, era aquest dia que Junqueras pretenia visitar Puigdemont -així ho va anunciar el seu partit-, però finalment l'expresident va aclarir que no seria present aquell dia a les instal·lacions de l'Eurocambra. Fonts consultades per aquest diari subratllen que Puigdemont tenia interès que el contacte es produís a, que no era la intenció inicial de Junqueras.La de la setmana que ve no serà la primera conversa que mantenen el president i el vicepresident del Govern de l'1-O. Com avança el llibre Enemics íntims (Pòrtic) , els líders d'ERC i Junts ja van conversar eni, en una de les trobades,

