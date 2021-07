Quants diners es quedarà realment el guanyador de «Pasapalabra»?

d’euros del concursd’Antena 3, després de completar les 25 definicions de la prova final del “rosco”. El concursant va tenir 176 segons per completar la famosa prova del programa i es va enfrontar en aquest duel final a Javier.Com és habitual en concursos de televisió, l'import que s'anuncia com a pot no és la xifra que el guanyador s'emporta a casa. Hi ha una part que es quedaràen funció dels impostos i que gairebé ascendeix al. Així, Pablo Díaz guanyarà realmentdesprés d'estar-se un any lluitant per superar la prova final del programa presentat per Roberto Leal.

