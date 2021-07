El Govern obre a l'oposició el Pacte Nacional per la Llengua

L'executiu impulsarà una llei de drets culturals

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, en la intervenció a la comissió del Parlament. Foto: ACN

El compromís del 2% del pressupost

La consellera de Cultura,, ha emplaçat aquest divendres als grups polítics del Parlament a aconseguir un acord per crear un. En aquest sentit, Garriga ha demanat a tots els grups amb representació al Parlament que treballin per la. "Necessitem que tots us comprometeu amb la diversitat i la riquesa lingüística d'aquest territori, i per això us allarguem la mà per col·laborar en aquest", ha manifestat.La idea de crear aquest acord en defensa de la llengua catalana no és nova. De fet, és la primera política en lingüística que apareix en l' acord de Govern entre ERC i Junts per investir l'actual president de la Generalitat,. Els objectius d'aquest gran pacte, segons el document, és "l'ús de la llengua catalana en tots els sectors, especialment en els de més impacte social i comunicatiu, entre lai allà on encara és molt deficitari".En matèria de llengua, el pacte entre les dues formacions independentistes també parla de "fomentar els continguts en català a les, actuar perquè el català tingui presència en, impulsar el català als, desenvolupar un projecte nacional per la supervivència del català en l'àmbit digital i donar compliment a la".Garriga, en la intervenció a la comissió del Parlament, ha manifestat que el model català de política lingüística necessita "una" i ha indicat que "cal avançar cap a un model plurilingüe autocentrat i reforçar lade les persones". En aquest sentit, ha dit que han augmentat el rang de la direcció general de política lingüística i l'han convertit en secretaria de política lingüística.En la seva intervenció a la comissió de Cultura, la consellera també ha anunciat que impulsarà laque "reconegui el dret essencial d'una persona a tenir accés a la producció cultural del país". Per altra banda, la conselleria crearà una novacatalà i unen equipaments culturals, elaborat amb elPel que fa a la llei de drets culturals, Garriga ha anunciat que es presentarà el projecte al Parlament i ha defensat que "calcom s'ha garantit el dret a la salut, l'educació i la justícia social". Aquesta llei, segons ha explicat, farà èmfasi en la necessitat de garantir que les activitats culturals siguini que cap col·lectiu en quedi al marge per causes econòmiques, socials o de qualsevol altre tipus.La consellera Garriga ha reiterat el seu compromís d'arribar alde la Generalitat en el seu departament. Una mesura, ha dit, que "satisfarà una demanda del sector i permetrà fer polítiques diferents per la ciutadania". Una partida del pressupost que s'haurà d'enfocar pel, ja que el Govern ja ha deixat clar que aquest any no s'elaborarà cap projecte de pressupostos

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor