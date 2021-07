Jeff Bezos ja té acompanyant d'honor per anar a l'espai: una pilot de 82 anys

Ja es coneixen els noms de dos dels tres passatgers que viatjaran a l'espai el pròximacompanyant, fundador d'Amazon. Aquest dijous el mateix Bezos va comunicar-li a la pilot, de 82 anys, que lapel que havia de ser el primer viatge tripulat a l'espai és per a ella."Ningú ha esperat més temps. És l'hora.. Estem encantats que volis amb nosaltres com a invitada d'honor". Així ha fet pública Bezos la decisió a través del seu compte d'Instagram, on també hi ha penjat un vídeo en què se'l veu amb Funk.Per què l'ha escollit? Willy Funk és la. Aquesta pilot va seral programa d'astronautes de ladelsper ser. Fins al 1983 les dones no van poder viatjar a l'espai i la primera a fer-ho va ser Sally Ride.Elintegrant del coet New Shepard serà el germà del fundador d'Amazon,i, el quart, unen una subhasta pel que serà un viatge d'aproximadament 11 minuts.Tot i que el viatge espacial de Bezos havia de ser el primer tripulat a l'espai, aquest divendres el multimilionari britànic,, ha anunciat que el seu. Amb aquesta decisió comença laper ser el primer empresari a transportar-se a l'espai amb la seva pròpia nau.

