La UGT arriba a un acord per l'ERO i acomiadarà 21 treballadors

La(UGT) de Catalunya ha arribat aquest divendres a un acord amb la seva plantilla per l'(ERO) que afectarà, tot i que el valor inicial era de fins a 45 treballadors , segons ha informat el sindicat en un comunicat.El sindicat abonarà indemnitzacions econòmiques deamb un topall de 20 mensualitats. La plantilla ha ratificat per majoria el preacord assolit entre la direcció que encapçala, i el comitè d'empresa. Segons l'organització sindical, les sortides seran voluntàries i no traumàtiques.L'acord també contempla l'obertura d'un període per demanari la proposta de mesures d'especial protecció per a col·lectius vulnerables com el. Així mateix, el pacte inclou un pla deLaja havia comunicat les intencions de reduir la seva plantilla a principis de juny, quan l'expedient d'extinció de contractes va ser registrat al. El sindicat encapçalat per Camil Ros, secretari general, ja va plantejar l'any 2020 unper raons productives i que afectava més d'un centenar de treballadors.El sindicat justifica la retallada de personal per les. Asseguren que aquesta via és la millor per reconduir la situació econòmica de l'organització, castigada per laarran de la crisi. L'abril passat ja va presentar un ERTO que es va allargar fins a l'estiu. La situació no ha millorat i el sindicat ha hagut de recórrer a l'

